Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают уничтожать врага по всей фронтовой линии. Так, снайперы бригады "Рубіж" метко ликвидировали группу оккупантов на нашей земле.

Кадры работы бойцов обнародовала пресс-служба МВД Украины в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Украинские снайперы ликвидируют российских военных

"Враг даже не замечает, откуда приходит смерть", — отметили военные.

Так, снайперы бригады "Рубіж" Гвардии Наступления показали, как охотятся на оккупантов днем и ночью. Воины отслеживают каждое движение врага и ликвидируют его.

На видео видно, как с помощью точного выстрела снайпер уничтожает российских военных одного за другим.

Скриншот поста МВД Украины

Ранее военные третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают позиции российских захватчиков. В частности, бойцы ликвидировали огневые точки пулеметов, окопные укрытия и россиян. Также разбили военную технику с помощью FPV-дрона.

Также мы писали, что операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады уничтожили группу противника.

Кроме того, недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.