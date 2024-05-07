Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов arrow

Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

7 мая 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов
Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские воины продолжают уничтожать врага по всей фронтовой линии. Так, снайперы бригады "Рубіж" метко ликвидировали группу оккупантов на нашей земле.

Кадры работы бойцов обнародовала пресс-служба МВД Украины в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Украинские снайперы ликвидируют российских военных

"Враг даже не замечает, откуда приходит смерть", — отметили военные.

Так, снайперы бригады "Рубіж" Гвардии Наступления показали, как охотятся на оккупантов днем и ночью. Воины отслеживают каждое движение врага и ликвидируют его.

На видео видно, как с помощью точного выстрела снайпер уничтожает российских военных одного за другим.

null
Скриншот поста МВД Украины

Ранее военные третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают позиции российских захватчиков. В частности, бойцы ликвидировали огневые точки пулеметов, окопные укрытия и россиян. Также разбили военную технику с помощью FPV-дрона.

Также мы писали, что операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады уничтожили группу противника.

Кроме того, недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

военные
Бригада
оккупанты
война в Украине
снайпер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень