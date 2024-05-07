Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов
Украинские воины продолжают уничтожать врага по всей фронтовой линии. Так, снайперы бригады "Рубіж" метко ликвидировали группу оккупантов на нашей земле.
Кадры работы бойцов обнародовала пресс-служба МВД Украины в Telegram во вторник, 7 мая.
Украинские снайперы ликвидируют российских военных
"Враг даже не замечает, откуда приходит смерть", — отметили военные.
Так, снайперы бригады "Рубіж" Гвардии Наступления показали, как охотятся на оккупантов днем и ночью. Воины отслеживают каждое движение врага и ликвидируют его.
На видео видно, как с помощью точного выстрела снайпер уничтожает российских военных одного за другим.
Ранее военные третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают позиции российских захватчиков. В частности, бойцы ликвидировали огневые точки пулеметов, окопные укрытия и россиян. Также разбили военную технику с помощью FPV-дрона.
Также мы писали, что операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады уничтожили группу противника.
Кроме того, недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.
Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.
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