Раскрыты наступательные планы врага

Стало известно, где враг накапливает свою мощь
Российские оккупанты наращивают силы в районах Купянска и Кременной. Не исключено, что враг хочет отодвинуть украинские Силы обороны за реку Оскол и взять под огневой контроль переправу под Купянском.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Важная деталь по Восточному направлению. Идет передислокация, накопление и усиление сил и средств путинской армии в направлении на Купянск и Кременную", — сказал Селезнев.
По его словам, в районе последней украинские Силы обороны немного подвинули противника, продолжаются достаточно жесткие боестолкновения.
"А вот в направлении Купянска, можно предположить, они будут пытаться нас атаковать, чтобы как можно дальше отодвинуть от реки Оскол и взять под огневой контроль переправу в районе Купянска", — не исключил военный эксперт.
Что происходит под Купянском и Кременной
По данным Института изучения войны, на севере Луганской области российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины. Вероятно, россияне пытаются во второй раз захватить Купянск, уволенный ВСУ еще в сентябре.
Генерал-полковник Александр Сырский доложил, что враг продолжает наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину боевых порядков. По его словам, самые ожесточенные боевые действия — в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного.
Наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя россия перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий. Российские силы добились лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта на Луганщине в течение последней недели, и украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территории.
Фото: Reuters