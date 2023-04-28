Израиль не остался в стороне в войне Украины с РФ

Взрыв на заводе по производству БПЛА в Сирии. Фото: Reuters

В обществе сложилось несколько искаженное мнение о пассивности Израиля в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. На самом деле эта страна сделала очень многое для приближения победы над россиянами.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"В адрес Израиля раздается много критики. Его обвиняют в том, что он занял непонятную позицию по поддержке Украины", — сказал Снегирев.

По-моему, добавил он, именно эта страна оказала наибольшую помощь и внесла значительный вклад в общую сокровищницу нашей победы.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В контексте этого Снегирев напомнил, что именно израильская армия и силы его безопасности в прошлом году уничтожили два производства на территории Сирии, где производились иранские беспилотные летательные аппараты. Эти производства осуществляли поставки для нужд российской армии вооружения через порт Тартус.

Также, отметил Снегирев, Израилем были переданы разведывательные данные по тактико-техническим характеристикам иранских беспилотников, что позволило отработать алгоритм успешного противодействия этим смертоносным летательным аппаратам.

Вместе с тем, подчеркнул военный эксперт, Израиль положительно решил вопрос передачи так называемых экспортных лицензий. Речь идет о системах раннего оповещения, что позволит сохранить тысячи жизней гражданского населения Украины.

По словам Снегирева, также стоит упомянуть и об израильских системах обнаружения воздушных целей — радарах, которые очень нужны украинской стороне.

Как поступает военная помощь ВСУ

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, заявил, что Вооруженные силы Украины получили уже более 98% необходимого оружия для предстоящего контрнаступления против российских войск. В США уверены, что у украинских военных все преимущества для боев.

Аналитики Института изучения войны указывают, что российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.