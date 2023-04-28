Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, как Израиль помогает Украине воевать с Россией arrow

Стало известно, как Израиль помогает Украине воевать с Россией

28 апреля 2023 11:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Израиль не остался в стороне в войне Украины с РФ
Взрыв на заводе по производству БПЛА в Сирии. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В обществе сложилось несколько искаженное мнение о пассивности Израиля в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. На самом деле эта страна сделала очень многое для приближения победы над россиянами.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"В адрес Израиля раздается много критики. Его обвиняют в том, что он занял непонятную позицию по поддержке Украины", — сказал Снегирев.

По-моему, добавил он, именно эта страна оказала наибольшую помощь и внесла значительный вклад в общую сокровищницу нашей победы.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В контексте этого Снегирев напомнил, что именно израильская армия и силы его безопасности в прошлом году уничтожили два производства на территории Сирии, где производились иранские беспилотные летательные аппараты. Эти производства осуществляли поставки для нужд российской армии вооружения через порт Тартус.

Также, отметил Снегирев, Израилем были переданы разведывательные данные по тактико-техническим характеристикам иранских беспилотников, что позволило отработать алгоритм успешного противодействия этим смертоносным летательным аппаратам.

Вместе с тем, подчеркнул военный эксперт, Израиль положительно решил вопрос передачи так называемых экспортных лицензий. Речь идет о системах раннего оповещения, что позволит сохранить тысячи жизней гражданского населения Украины.

По словам Снегирева, также стоит упомянуть и об израильских системах обнаружения воздушных целей — радарах, которые очень нужны украинской стороне.

Как поступает военная помощь ВСУ

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, заявил, что Вооруженные силы Украины получили уже более 98% необходимого оружия для предстоящего контрнаступления против российских войск. В США уверены, что у украинских военных все преимущества для боев.

Аналитики Института изучения войны указывают, что российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас