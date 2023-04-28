Ізраїль не залишився осторонь у війні України з РФ

Вибух на заводі з виробництва БпЛА в Сирії. Фото: Reuters

У суспільстві склалася дещо викривлена думка щодо пасивності Ізраїлю у допомозі Україні в боротьбі з російськими окупантами. Насправді ця країна зробила дуже багато для наближення перемоги над росіянами.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"На адресу Ізраїлю лунає багато критики. Його звинувачують в тому, що він зайняв незрозумілу позицію стосовно підтримки України", — сказав Снєгирьов.

На мою думку, додав він, саме ця країна дала найбільшу допомогу і внесла значний вклад в загальну скарбницю нашої перемоги.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

У контексті цього Снєгирьов нагадав, що саме ізраїльська армія та сили його безпеки у минулому році знищили два виробництва на території Сирії, де виготовлялися іранські безпілотні літальні апарати. Ці виробництва здійснювати постачання для потреби російської армії озброєння через порт Тартус.

Також, зауважив Снєгирьов, Ізраїлем були передані розвідувальні дані щодо тактико-технічних характеристик іранських безпілотників, що дало можливість відпрацювати алгоритм успішної протидії цим смертоносним літальним апаратам.

Разом з тим, наголосив військовий експерт, Ізраїль вирішив позитивно питання передачі так званих експортних ліцензій. Йдеться про системи ранішнього оповіщення, що дасть можливість зберегти тисячі життів цивільного населення України.

За словами Снєгирьова, також варто згадати й про ізраїльські системи виявлення повітряних цілей — радари, які конче потрібні українській стороні.

Як надходить військова допомога ЗСУ

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, заявив, що Збройні сили України отримали вже понад 98% необхідної зброї для майбутнього контрнаступу проти російських військ. У США впевнені, що українські військові мають всі переваги для боїв.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.