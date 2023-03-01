Какого оружия не хватает солдатам ВСУ

В погоне за большим забыли о малом

Вооруженные Силы Украины из-за массированных атак российских оккупантов испытывают серьезную нехватку в пехотном оружии. В частности, армии нужны минометы отдельных калибров и станковые автоматические гранатометы.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Пока мы на широкую массу размышляем о поставках нам ракет с дальностью в 300 километров и истребителей, нам не хватает банальных вещей: автоматических гранатометов и минометов 60-го и 82-го калибров", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Он пояснил, что это оружие крайне необходимо воинам украинских Сил обороны для уничтожения противника в ходе пехотных штурмовых атак.

Как дела с оружием у противника

Россия уже демонстрирует, что не готова к длительным боевым действиям. Об этом свидетельствует дефицит оружия и уменьшение интенсивности и частоты ракетных атак.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, откуда россия может брать оружие. Он отметил, что единственная страна, которая передает более или менее серьезное вооружение для рф, — это Иран.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", противоречащей позиции Пекина относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey