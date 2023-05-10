Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, кого спецслужбы РФ решили "похоронить" в Бахмуте arrow

Стало известно, кого спецслужбы РФ решили "похоронить" в Бахмуте

10 мая 2023 15:26
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Спецслужбы РФ взялись "зачищать" частные армии
Чеченские боевики Рамзана Кадырова на территории Украины. Фото: Sputnik
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские специальные службы решили провести "зачистку" частных милитарных компаний. В том числе тех, которые формируются по национальному признаку — чеченских.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"С подачи спецслужб РФ под нож попадут чеченские милитарные формирования", — сказал Снегирев.

То есть, объяснил он, можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь — "кадыровские" формирования. Поскольку они в последнее время стали играть определенную слишком самостоятельную роль.

По словам военного эксперта, последней каплей в этом стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и показательные демонстрации силы.

"По моему мнению, это и побудило власть к принятию конкретных решений", — поделился мнением Снегирев.

Что происходит в ПИК

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Известно, что 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас