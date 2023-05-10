Спецслужбы РФ взялись "зачищать" частные армии

Чеченские боевики Рамзана Кадырова на территории Украины. Фото: Sputnik

Российские специальные службы решили провести "зачистку" частных милитарных компаний. В том числе тех, которые формируются по национальному признаку — чеченских.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"С подачи спецслужб РФ под нож попадут чеченские милитарные формирования", — сказал Снегирев.

То есть, объяснил он, можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь — "кадыровские" формирования. Поскольку они в последнее время стали играть определенную слишком самостоятельную роль.

По словам военного эксперта, последней каплей в этом стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и показательные демонстрации силы.

"По моему мнению, это и побудило власть к принятию конкретных решений", — поделился мнением Снегирев.

Что происходит в ПИК

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Известно, что 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.