Враг стремится улучшить свое положение за счет Бахмута

Местный житель в разрушенном Бахмуте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Российские оккупанты ведут беспощадные бои под Бахмутом, преследуя одну главную цель. Она состоит не только в получении новых территорий.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный экспрет, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото Новини.LIVE

"Им важен не столько сам Бахмут, сколько территории к западу от него — канал Северский Донец — Донбасс, который идет от Славянска в направлении Донецка", — сказал Селезнев.

Он объяснил, что для врага это важно, потому что по этой артерии очень хорошо проводить линию обороны и зафиксировать ситуацию.

"Ведь россияне понимают, что мы будем вести контрнаступательные мероприятия весной-летом этого года, и пытаются максимально занять выгодные для себя рубежи и позиции", — отметил военный эксперт.

Он добавил, что именно с этим и связаны жесткие боевые действия не только в районе Бахмута, но и Авдеевки.

"Таким образом, враг пытается выровнять линию фронта, закрепиться на этих рубежах, чтобы не позволить украинским Силам обороны продвигаться дальше. То есть россияне хотят сделать, чтобы мы в ходе своей наступательной кампании, как и они зимой, потратили максимальное количество своих сил и ресурсов, но не вернули себе ничего", — констатировал бывший сотрудник украинского Генштаба.

Что происходит на Донбассе

Город на востоке Украины Авдеевка превратился в сплошные руины в результате продолжительных боевых действий и бомбардировок со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. В Авдеевке осталось всего около 1800 жителей, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности.

В то же время российские оккупационные войска активизировали обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта юго-западнее Донецка. Город был в значительной степени разрушен российскими артиллерийскими обстрелами и авиацией.

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. На этом направлении враг сконцентрировал свои профессиональные подразделения. Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.