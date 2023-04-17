Ворог прагне поліпшити своє положення за рахунок Бахмуту

Місцевий мешканець у розбомбленому Бахмуті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Російські окупанти ведуть нещадні бої під Бахмутом, переслідуючи одну головну мету. Вона полягає не тільки в отриманні нових територій.

Таку думку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експрет, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військов-морських сил Владислав Селезньов.

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"Їм важливий не стільки сам Бахмут, скільки території на захід від нього — канал Сіверський Донець — Донбас, який йде від Слов'янська в напрямку на Донецьк", — сказав Селезньов.

Він пояснив, що для ворога це важливо тому, що по цій артерії дуже добре проводити лінію оборони та зафіксувати ситуацію.

"Адже росіяни розуміють, що ми будемо проводити контрнаступальні заходи навесні-влітку цього року, і намагаються максимально зайняти вигідні для себе рубежі та позиції", — зазначив військовий експерт.

Він додав, що власне з цим і пов'язані жорсткі бойові дії не лише в районі Бахмуту, але й Авдіївки.

"Таким чином ворог намагається вирівняти лінію фронту, закріпитися на цих рубіжах, щоб не дозволити українським Силам оборони просуватися далі. Тобто росіяни хочуть зробити, щоб ми в ході своєї наступальної кампанії, як і вони взимку, витратили максимальну кількість свої сил і ресурсів, але не повернули собі нічого", — констатував колишній співробітник українського Генштабу.

Що відбувається на Донбасі

Місто на сході України Авдіївка перетворилося на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. В Авдіївці залишилося лише близько 1800 мешканців, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки.

Водночас російські окупаційні війська активізували обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька. Місто було значною мірою зруйнована російськими артилерійськими обстрілами та авіацією.

Російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. На цьому напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.