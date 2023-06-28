Стало известно, сколько стоит один выстрел NASAMS

Зенитный ракетный комплекс NASAMS. Фото: официальный сайт Kongsberg Defence&Aerospace

Общая стоимость зенитного ракетного комплекса NASAMS стоит около 300 млн. долларов США. Цена одной из шести ракет, несущих одна пусковая установка, может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.

Об этом сообщают официальные сайты производителя, Kongsberg Defence & Aerospace, и агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, а также Defence Express.

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Стоимость комплекса

Зенитный ракетный комплекс NASAMS производится в Норвегии компанией Kongsberg Defence&Aerospace с начала 90-х годов ХХ века.

С 1994 года он находится на вооружении Вооруженных сил Норвегии, впоследствии эти зенитные системы были приобретены рядом других стран, как в рамках НАТО (Литва, Нидерланды, Испания и т.д.), так и за пределами Альянса (Финляндия, Чили, Индонезия).

Общая стоимость комплекса не статична, она меняется в зависимости от комплектования, в частности, количества и типа ракет, а также сопутствующей техники — скажем, радиолокаторов.

Так, один зенитный комплекс NASAMS, который для нужд Вооруженных сил Украины согласился приобрести Соединенные Штаты Америки, стоит ориентировочно 285 млн долларов США.

Известно же о таких контрактах (в частности, с Кувейтом), согласно которым один зенитный ракетный комплекс NASAMS стоил примерно 425 млн долларов.

Цена ракеты

В комплексе NASAMS используется ракета класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM. В зависимости от спецификации цена одной ракеты может отличаться. Также на цену влияет, какая страна покупает эти ракеты.

Так, для Нидерландов 16 ракет AIM-120C-8 в контракте от 2020 года стоили 39 млн долларов, что составляет около 2,4 млн за одну ракету.

Армия США получает их по цене около 1 млн долларов за штуку.

Ввиду того, что одна пусковая установка NASAMS несет шесть ракет, можно считать, что один полный залп этой ракетной системы будет стоить около 6 млн долларов США.

Напомним, ранее Новости.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из:

системы противовоздушной обороны Patriot;

ракетной системы залпового огня HIMARS;

противоракетного комплекса IRIS-T.

Добавим, что сегодня, 28 июня, стало известно, что Литва приобрела для Украины еще два зенитных комплекса NASAMS.