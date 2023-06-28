Стало известно, сколько стоит один выстрел NASAMS
Общая стоимость зенитного ракетного комплекса NASAMS стоит около 300 млн. долларов США. Цена одной из шести ракет, несущих одна пусковая установка, может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.
Об этом сообщают официальные сайты производителя, Kongsberg Defence & Aerospace, и агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, а также Defence Express.
Стоимость комплекса
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производится в Норвегии компанией Kongsberg Defence&Aerospace с начала 90-х годов ХХ века.
С 1994 года он находится на вооружении Вооруженных сил Норвегии, впоследствии эти зенитные системы были приобретены рядом других стран, как в рамках НАТО (Литва, Нидерланды, Испания и т.д.), так и за пределами Альянса (Финляндия, Чили, Индонезия).
Общая стоимость комплекса не статична, она меняется в зависимости от комплектования, в частности, количества и типа ракет, а также сопутствующей техники — скажем, радиолокаторов.
Так, один зенитный комплекс NASAMS, который для нужд Вооруженных сил Украины согласился приобрести Соединенные Штаты Америки, стоит ориентировочно 285 млн долларов США.
Известно же о таких контрактах (в частности, с Кувейтом), согласно которым один зенитный ракетный комплекс NASAMS стоил примерно 425 млн долларов.
Цена ракеты
В комплексе NASAMS используется ракета класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM. В зависимости от спецификации цена одной ракеты может отличаться. Также на цену влияет, какая страна покупает эти ракеты.
Так, для Нидерландов 16 ракет AIM-120C-8 в контракте от 2020 года стоили 39 млн долларов, что составляет около 2,4 млн за одну ракету.
Армия США получает их по цене около 1 млн долларов за штуку.
Ввиду того, что одна пусковая установка NASAMS несет шесть ракет, можно считать, что один полный залп этой ракетной системы будет стоить около 6 млн долларов США.
Напомним, ранее Новости.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из:
- системы противовоздушной обороны Patriot;
- ракетной системы залпового огня HIMARS;
- противоракетного комплекса IRIS-T.
Добавим, что сегодня, 28 июня, стало известно, что Литва приобрела для Украины еще два зенитных комплекса NASAMS.