Стало известно, сколько стоит один выстрел Storm Shadow
Ракету большой дальности Storm Shadow, которую в мае получили на вооружение Вооруженные силы Украины, выпускают с 2003 года. Сейчас цена одной ракеты колеблется от 1,71 до 3,19 млн. долларов США.
Об этом сообщают издания DailyMail, Mezha, The Times и The Drive.
Что такое Storm Shadow
Крылатая ракета Storm Shadow, недавно поступившая на вооружение Вооруженных сил Украины — принципиально новый для украинской армии вид вооружения.
Ракета большой дальности Storm Shadow имеет дальность стрельбы 250 километров, что позволяет бить по военным объектам в глубоком тылу врага, серьезно меняя картину на войне в пользу тех, кто владеет таким оружием.
Storm Shadow с 2003 года выпускает франко-британская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), имеющая штаб-квартиры в Лондоне и Париже.
Стоимость ракеты
По состоянию на 2011 год, то есть еще до начала российской агрессии против Украины ракеты Storm Shadow/SCALP EG (в Британии и Франции эти ракеты имеют свои отдельные названия, являясь по сути полностью идентичными), стоимость закупки одной ракеты для вооруженных сил двух стран стоила:
- 790 тысяч фунтов стерлингов в Британии;
- 850 тысяч евро во Франции.
Десятилетие спустя, во времена полномасштабной войны, стоимость одной ракеты Storm Shadow британского образца — именно такие получили Вооруженные силы Украины — серьезно выросла.
Точной и однозначной цены нет, в разных СМИ публикуются разные данные.
Согласно имеющейся информации, стоимость одной ракеты Storm Shadow может стартовать от 1,71 млн. долларов США.
Ближе к истине, вероятно, являются данные о цене в размере 2 млн фунтов стерлингов / 2,5 миллиона долларов.
Есть также информация о том, что Storm Shadow может стоить 2,54 млн фунтов стерлингов (3,19 млн долларов США).
Ориентировочно один выстрел ракеты большой дальности Storm Shadow можно оценить в 2,5 миллиона американских долларов.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из:
- системы противовоздушной обороны Patriot;
- ракетной системы залпового огня HIMARS;
- противоракетного комплекса IRIS-T;
- зенитного ракетного комплекса NASAMS.
Добавим, что Великобритания предоставила Украине новые ракеты Storm Shadow в мае 2023 года.