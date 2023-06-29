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Стало известно, сколько стоит один выстрел Storm Shadow

29 июня 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стало известно, сколько стоит один выстрел Storm Shadow
Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Фото: MBDA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ракету большой дальности Storm Shadow, которую в мае получили на вооружение Вооруженные силы Украины, выпускают с 2003 года. Сейчас цена одной ракеты колеблется от 1,71 до 3,19 млн. долларов США.

Об этом сообщают издания DailyMail, Mezha, The Times и The Drive.

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Что такое Storm Shadow

Крылатая ракета Storm Shadow, недавно поступившая на вооружение Вооруженных сил Украины — принципиально новый для украинской армии вид вооружения.

Ракета большой дальности Storm Shadow имеет дальность стрельбы 250 километров, что позволяет бить по военным объектам в глубоком тылу врага, серьезно меняя картину на войне в пользу тех, кто владеет таким оружием.

Storm Shadow с 2003 года выпускает франко-британская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), имеющая штаб-квартиры в Лондоне и Париже.

Стоимость ракеты

По состоянию на 2011 год, то есть еще до начала российской агрессии против Украины ракеты Storm Shadow/SCALP EG (в Британии и Франции эти ракеты имеют свои отдельные названия, являясь по сути полностью идентичными), стоимость закупки одной ракеты для вооруженных сил двух стран стоила:

  • 790 тысяч фунтов стерлингов в Британии;
  • 850 тысяч евро во Франции.

Десятилетие спустя, во времена полномасштабной войны, стоимость одной ракеты Storm Shadow британского образца — именно такие получили Вооруженные силы Украины — серьезно выросла.

Точной и однозначной цены нет, в разных СМИ публикуются разные данные.

Согласно имеющейся информации, стоимость одной ракеты Storm Shadow может стартовать от 1,71 млн. долларов США.

Ближе к истине, вероятно, являются данные о цене в размере 2 млн фунтов стерлингов / 2,5 миллиона долларов.

Есть также информация о том, что Storm Shadow может стоить 2,54 млн фунтов стерлингов (3,19 млн долларов США).

Ориентировочно один выстрел ракеты большой дальности Storm Shadow можно оценить в 2,5 миллиона американских долларов.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел из:

  • системы противовоздушной обороны Patriot;
  • ракетной системы залпового огня HIMARS;
  • противоракетного комплекса IRIS-T;
  • зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Добавим, что Великобритания предоставила Украине новые ракеты Storm Shadow в мае 2023 года.

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