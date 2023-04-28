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Тела погибших в Умани детей невозможно опознать, а судьба родителей неизвестна, — Зеленский

28 апреля 2023 15:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тела погибших в Умани детей невозможно опознать, а судьба родителей неизвестна, — Зеленский
Последствия разрушений в Умане. Фото: Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про последствия разрушений в Умане после ракетного обстрела. 

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Последствия теракта

"Продолжаются разборы завалов в результате теракта, который привел к 13 погибшим, среди которых двое детей, чьи имена пока не установлены, а судьба их родителей неизвестна", — написал Зеленский. 

По словам президента, ГСЧС продолжает работы, чтобы убедиться, что под завалами больше никого не осталось. 

"Я выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим от этого теракта", — указал Зеленский.

Зеленский добавил, что только совместными усилиями украинцы смогут победить российский террор. При этом он уточнил, что партнеры должны обеспечить Украину оружием, чтобы она могла защищаться от агрессора. 

"Также, мы должны применить самые жесткие экономические санкции против государства-террориста и привлечь всех убийц к справедливым судебным приговорам. Только тогда мы сможем надеяться на победу", — добавил он.

Согласно новой информации ГСЧС, количество погибших в результате удара российской ракеты в Умани составляет уже 16 человек.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 14 погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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