Трофейные российские бронеавтомобили, находящиеся на вооружении ВСУ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники. Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

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Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике. Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины. Сегодня поговорим о бронированных автомобилях.

"Тайфун"

Российский трофейный бронеавтомобиль повышенного уровня защиты "Тайфун-ВДВ".

Броневик производится в кооперации с более чем 120 предприятиями России, среди которых - КамАЗ, Уральский автомобильный завод, Ярославский моторный завод и т.д.

Разработка бронеавтомобиля началась в 2010 году. Необходимость создания подобных машин была обусловлена тем, что подавляющее большинство боевых потерь личного состава российская армия терпела из-за подрыва автомашин на минах при передвижении колонн.

"Тайфун-ВДВ"

"Тайфун-ВДВ" 1 / 2

Впервые машина этого класса была показана российской публике в 2014 году на военном параде в москве по случаю 9 мая.

По уровню бронирования автомобиль выдерживает взрыв осколочно-фугасных устройств массой 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым местом машины, а противошаровая защита соответствует четвертому уровню. Комбинированная броня из керамики и стали защищает экипаж от действий шаров калибра 14,5 мм.

В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система для наблюдения и регулировки работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и т.д.

Кроме того, десантный модуль и кабина "Тайфуна" оборудованы пятью видеокамерами для кругового обзора, есть сложные мониторы, показывающие как состояние автомобиля, так и ситуацию извне.

Тайфун выпускается в восьми модификациях. Среди которых – автомобили с колесной формулой 6х6, 4х4, санитарный транспортер/санитарный автомобиль и медицинский пункт.

С 2014 года для нужд армии страны-агрессора было изготовлено около полутысячи "Тайфунов" разных модификаций.

Несколько бронеавтомобилей этой марки участвовали в поддержке россии войны в Сирии.

КамАЗ-63968 "Тайфун-К". Фото: Wikimedia commons

Автомобили этого типа также отправлены на войну в Украину. Но с самого начала стали трофеями ВСУ или уничтожались.

Так, в частности, 26 февраля в ходе боев подразделениями украинских Сил сопротивления был обезврежен и захвачен бронеавтомобиль "Тайфун-К". При взятии "в плен" броневик получил незначительные повреждения лобового стекла, кабины и колес. Но оказался вполне подходящим для дальнейшего прохождения службы в рядах Вооруженных Сил против армии оккупанта.

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" на Сумщине

В конце второй декады марта воинам ВСУ удалось уничтожить несколько аналогичных "Тайфунов".

Кроме того, 3 апреля 2022 года аналитики ресурса Oryx в открытых источниках обнаружили видео и фото подтверждения потери россиянами 10 машин "Тайфун-К". В те же дни года сил обороны Украины захватили застрявший в грязи целый и работоспособный "Тайфун-К".

Пока известно о смене хозяев около десятка "Тайфунов".

"Тайфун" К-53949. Фото: Збройні Сили України. Війна з окупантами / Telegram

Тактико-технические характеристики:

Длина — 8266 мм.

Ширина — 2545 мм.

Высота — 3120 мм

Вес — 22 т

Скорость — до 110 км/ч.

Экипаж — 3 человека

Десант — 14 человек

"Тигр"

Российский трофейный внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330 "Тигр".

Заказчиком появления бронеавтомобиля выступило военное ведомство Объединенных арабских эмиратов. Именно он предоставил россиянам средства в сумме 60 млн дол. на разработку и изготовление исследовательских образцов этого автомобиля.

Первые образцы Тигра были презентованы в Абу-Даби на Международной выставке вооружения IDEX-2001 и понравились заказчику. Но окончательный контракт на дальнейшее производство и поставку "Тигров" в ОАЭ не был подписан.

В настоящее время автомобиль выпускается в трех версиях: для военных, полиции и гражданских.

АМН 233114 "Тигр". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Впервые "Тигр" показал российской публике на выставке Milex-2011.

Машина оснащена панорамным прицелом платформенного типа ПКП-ПТ и управляемым противотанковым ракетным комплексом "Шершень".

Во время аннексии Крыма в феврале-марте 2014 россияне использовали полсотни автомобилей "Тигр" на украинском полуострове.

Интересно, что тогда же был зафиксирован курьезный случай: "Тигр" не смог с первого раза одолеть небольшой бордюр.

В июне 2015 г. во время вторжения россиян на Донбасс "Тигры" были замечены в модификации с комплексом радио-электронной борьбы "Лейер-2".

Во время полномасштабного вторжения армии рф в Украине 24 февраля 2022 года счет уничтоженных и захваченных ВСУ "Тигров" измеряется десятками.

Трофейный "Тигр" в полиции. Фото: СУСПІЛЬНЕ ХАРКІВ

В частности, в октябре прошлого года бойцы украинских Сил сопротивления захватили редкий экземпляр "Тигра" — командно-штабную машину, предназначенную для организации связи.

Бронеавтомобили находятся на вооружении 13 стран мира. Интересно, что до некоторых пор "Тигры" экспортировались в страны НАТО.

Сгоревший "Тигр" в Харькове. Фото: УНИАН

Тактико-технические характеристики:

Длина — 5700 мм.

Ширина — 2300 мм.

Высота — 2300 мм

Вес — 3,5 т

Скорость — до 140 км/ч.

Экипаж и десант — до 13 человек

"Выстрел"

Российский легкобронированный автомобиль БПМ-97 "Выстрел". Разрабатывался для пограничных войск России и собирается на заводе в городе Набережные Челны.

Разработка бронеавтомобиля началась в 1997 году Научно-производственным центром "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана совместно с заводом КамАЗ.

В 1999 году впервые широкой публике был представлен макетный образец новой боевой машины.

Бронеавтомобили в силовых структурах используются для перевозки взрывчатых веществ, денег и других ценных грузов.

БПМ-97 "Выстрел". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Кроме того, машина может применяться как штабная, патрульная, санитарная, пограничная или разведывательная.

Что касается конструкции, то БПМ-97 представляет собой полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Автомобиль разделен на моторный отсек и филиал для экипажа и десанта.

Автомобиль имеет противошаровое бронирование. При этом верхняя часть корпуса выдерживает выстрелы из 12,7-мм пулемета.

Вооружение монтируется в вращающейся башне. Среди прочего возможна установка 14,5-мм пулемета КПВТ или 12,7-мм пулемета "Корд", 30-мм гранатомета АГС-17 или противотанкового ракетного комплекса.

Во время российского вторжения на Донбасс автомобиль "Выстрел" впервые был замечен в составе отрядов боевиков так называемой ЛНР. В июне-июле ВСУ уничтожили четыре таких броневика, которые находились на вооружении бандформирований Л/ДНР.

Трофейный БПМ-97 "Выстрел". Фото: Оперативний ЗСУ / Telegram

В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в октябре и феврале 2023 года украинским военным удалось захватить несколько БПМ-97 в извне исправном состоянии.

Тактико-технические характеристики: