Трофейные российские бронеавтомобили, находящиеся на вооружении ВСУ

Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Бронеавтомобили
В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.
Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.
Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике. Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины. Сегодня поговорим о бронированных автомобилях.
"Тайфун"
Российский трофейный бронеавтомобиль повышенного уровня защиты "Тайфун-ВДВ".
Броневик производится в кооперации с более чем 120 предприятиями России, среди которых - КамАЗ, Уральский автомобильный завод, Ярославский моторный завод и т.д.
Разработка бронеавтомобиля началась в 2010 году. Необходимость создания подобных машин была обусловлена тем, что подавляющее большинство боевых потерь личного состава российская армия терпела из-за подрыва автомашин на минах при передвижении колонн.
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"Тайфун-ВДВ"
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"Тайфун-ВДВ"
Впервые машина этого класса была показана российской публике в 2014 году на военном параде в москве по случаю 9 мая.
По уровню бронирования автомобиль выдерживает взрыв осколочно-фугасных устройств массой 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым местом машины, а противошаровая защита соответствует четвертому уровню. Комбинированная броня из керамики и стали защищает экипаж от действий шаров калибра 14,5 мм.
В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система для наблюдения и регулировки работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и т.д.
Кроме того, десантный модуль и кабина "Тайфуна" оборудованы пятью видеокамерами для кругового обзора, есть сложные мониторы, показывающие как состояние автомобиля, так и ситуацию извне.
Тайфун выпускается в восьми модификациях. Среди которых – автомобили с колесной формулой 6х6, 4х4, санитарный транспортер/санитарный автомобиль и медицинский пункт.
С 2014 года для нужд армии страны-агрессора было изготовлено около полутысячи "Тайфунов" разных модификаций.
Несколько бронеавтомобилей этой марки участвовали в поддержке россии войны в Сирии.
Автомобили этого типа также отправлены на войну в Украину. Но с самого начала стали трофеями ВСУ или уничтожались.
Так, в частности, 26 февраля в ходе боев подразделениями украинских Сил сопротивления был обезврежен и захвачен бронеавтомобиль "Тайфун-К". При взятии "в плен" броневик получил незначительные повреждения лобового стекла, кабины и колес. Но оказался вполне подходящим для дальнейшего прохождения службы в рядах Вооруженных Сил против армии оккупанта.
В конце второй декады марта воинам ВСУ удалось уничтожить несколько аналогичных "Тайфунов".
Кроме того, 3 апреля 2022 года аналитики ресурса Oryx в открытых источниках обнаружили видео и фото подтверждения потери россиянами 10 машин "Тайфун-К". В те же дни года сил обороны Украины захватили застрявший в грязи целый и работоспособный "Тайфун-К".
Пока известно о смене хозяев около десятка "Тайфунов".
Тактико-технические характеристики:
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Длина — 8266 мм.
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Ширина — 2545 мм.
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Высота — 3120 мм
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Вес — 22 т
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Скорость — до 110 км/ч.
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Экипаж — 3 человека
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Десант — 14 человек
"Тигр"
Российский трофейный внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330 "Тигр".
Заказчиком появления бронеавтомобиля выступило военное ведомство Объединенных арабских эмиратов. Именно он предоставил россиянам средства в сумме 60 млн дол. на разработку и изготовление исследовательских образцов этого автомобиля.
Первые образцы Тигра были презентованы в Абу-Даби на Международной выставке вооружения IDEX-2001 и понравились заказчику. Но окончательный контракт на дальнейшее производство и поставку "Тигров" в ОАЭ не был подписан.
В настоящее время автомобиль выпускается в трех версиях: для военных, полиции и гражданских.
Впервые "Тигр" показал российской публике на выставке Milex-2011.
Машина оснащена панорамным прицелом платформенного типа ПКП-ПТ и управляемым противотанковым ракетным комплексом "Шершень".
Во время аннексии Крыма в феврале-марте 2014 россияне использовали полсотни автомобилей "Тигр" на украинском полуострове.
Интересно, что тогда же был зафиксирован курьезный случай: "Тигр" не смог с первого раза одолеть небольшой бордюр.
В июне 2015 г. во время вторжения россиян на Донбасс "Тигры" были замечены в модификации с комплексом радио-электронной борьбы "Лейер-2".
Во время полномасштабного вторжения армии рф в Украине 24 февраля 2022 года счет уничтоженных и захваченных ВСУ "Тигров" измеряется десятками.
В частности, в октябре прошлого года бойцы украинских Сил сопротивления захватили редкий экземпляр "Тигра" — командно-штабную машину, предназначенную для организации связи.
Бронеавтомобили находятся на вооружении 13 стран мира. Интересно, что до некоторых пор "Тигры" экспортировались в страны НАТО.
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 5700 мм.
- Ширина — 2300 мм.
- Высота — 2300 мм
- Вес — 3,5 т
- Скорость — до 140 км/ч.
- Экипаж и десант — до 13 человек
"Выстрел"
Российский легкобронированный автомобиль БПМ-97 "Выстрел". Разрабатывался для пограничных войск России и собирается на заводе в городе Набережные Челны.
Разработка бронеавтомобиля началась в 1997 году Научно-производственным центром "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана совместно с заводом КамАЗ.
В 1999 году впервые широкой публике был представлен макетный образец новой боевой машины.
Бронеавтомобили в силовых структурах используются для перевозки взрывчатых веществ, денег и других ценных грузов.
Кроме того, машина может применяться как штабная, патрульная, санитарная, пограничная или разведывательная.
Что касается конструкции, то БПМ-97 представляет собой полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Автомобиль разделен на моторный отсек и филиал для экипажа и десанта.
Автомобиль имеет противошаровое бронирование. При этом верхняя часть корпуса выдерживает выстрелы из 12,7-мм пулемета.
Вооружение монтируется в вращающейся башне. Среди прочего возможна установка 14,5-мм пулемета КПВТ или 12,7-мм пулемета "Корд", 30-мм гранатомета АГС-17 или противотанкового ракетного комплекса.
Во время российского вторжения на Донбасс автомобиль "Выстрел" впервые был замечен в составе отрядов боевиков так называемой ЛНР. В июне-июле ВСУ уничтожили четыре таких броневика, которые находились на вооружении бандформирований Л/ДНР.
В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в октябре и феврале 2023 года украинским военным удалось захватить несколько БПМ-97 в извне исправном состоянии.
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 5300 мм.
- Ширина — 2500 мм.
- Высота — 2300 мм
- Вес — 10,5 т
- Скорость — до 90 км/ч.
- Экипаж — 2 человека
- Десант — до 8 человек