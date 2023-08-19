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В Чернигове объявили три дня траура по погибшим из-за российского теракта

19 августа 2023 16:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Чернигове объявили три дня траура по погибшим из-за российского теракта
Следствия удара по Чернигову. Фото: Новости.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Чернигове местные власти объявили три дня траура по погибшим в результате российского теракта 19 августа. Следовательно, 19-21 августа объявлено траурными днями.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.

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"В связи с террористической атакой РФ на Чернигов 19-21 августа объявлены на днях траура", — говорится в сообщении.

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Удар по Чернигову 19 августа

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ погибли и ранены. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Февраль".

Напомним, что момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения.

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