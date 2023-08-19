В Чернигове объявили три дня траура по погибшим из-за российского теракта
В Чернигове местные власти объявили три дня траура по погибшим в результате российского теракта 19 августа. Следовательно, 19-21 августа объявлено траурными днями.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.
Дни траура в Чернигове
"В связи с террористической атакой РФ на Чернигов 19-21 августа объявлены на днях траура", — говорится в сообщении.
Удар по Чернигову 19 августа
В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ погибли и ранены. В сети показали момент "прилета".
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.
В свою очередь РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Февраль".
Напомним, что момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения.