В Чернигове снова выросло количество погибших после ракетного удара

Спасатели разбирают завалы в результате ударов по Чернигову. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Чернигову утром 17 апреля количество погибших снова возросло. Сейчас известно о 13 жертвах и 61 раненом.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

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Клименко рассказал, что по состоянию на эту минуту известно о 13 погибших и более 61 раненом. Среди пострадавших двое детей.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Полицейские совершают поквартирный обход поврежденных домов, помогают раненым. Продолжают работать психологи", — говорится в сообщении.

Также в области организовали сдачу крови для травмированных.

В то же время в ГСЧС рассказали, что спасатели достали из-под завалов уже три человека, однако под завалами частично разрушенного здания, вероятно, продолжают находиться люди.

Сейчас на месте работают спасатели, психологи ГСЧС и продолжаются поисково-спасательные работы.

Обстрелы Чернигова 17 апреля

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.

Также в сети появились кадры удара по Чернигову. На них можно увидеть атаку РФ на социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренний российский обстрел города, заявил, что жертвами атаки стали гражданские украинцы. Глава государства подверг критике партнеров, которые не могут передать Украине дополнительные системы ПВО.