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Ракетний удар по Чернігову — серед поранених є діти

17 квітня 2024 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний удар по Чернігову — серед поранених є діти
Наслідки ракетного удару по Чернігову 17 квітня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову 17 квітня зросла до 50. Серед них двоє дітей.

Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако та заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба

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Наслідки удару по Чернігову

Кулеба повідомив, що станом на зараз вже 50 травмованих, з них — двоє дітей. Лікарні та медики продовжують надавати всю необхідну допомогу. Крім того, ще 11 людей загинули. Також люди можуть перебувати під завалами.

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У місті зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто.

Водночас Ломако також розповів, що екстрені служби займаються пошуково-рятувальною операцією, ЖЕКи обходять квартири, дізнаються про потребу в будматеріалах. 

Також у місті організовують розселення людей, яким потрібен прихисток. 

Обстріли Чернігова 17 квітня

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Також у мережі з'явились кадри удару по Чернігову. На них можна побачити атаку РФ на соціальну та цивільну інфраструктуру міста.  

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл Чернігова заявив, що жертвами атаки стали цивільні українці. Глава держави розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО. 

Чернігів
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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