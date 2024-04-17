В Чернигове возросло количество погибших в результате обстрела

Спасательная операция в Чернигове Фото: REUTERS

Ситуация в Чернигове остается очень сложной — стало известно 17 человек погибших. Среди них — два человека, умерших в больнице от полученных ранений.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Более 60 человек пострадали от этого трагического события, в том числе 3 ребенка. Медицинские работники продолжают активно оказывать помощь раненым.

Согласно последним отчетам, психологическую поддержку получили 58 человек, среди которых пострадали и члены их семей.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции и работа правоохранительных органов по выяснению всех обстоятельств этого трагического инцидента.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову , а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.