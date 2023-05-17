В некоторых областях снова объявлена воздушная тревога

Российский обстрел Фото: росСМИ

Украина второй раз за ночь снова начала объявлять о воздушной тревоге.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сейчас воздушная тревога объявлена:

в Кировоградской области,

в Винницкой области,

в Черкасской области.

Российский обстрел

01:02: Карта воздушной тревоги

Также сообщается о взрывах в Херсоне. Надеемся, что это работает наша ПВО.

01:08: Отбой тревоги в Херсонской и Одесской областях.

01:12: В Херсонской и Одесской областях снова объявлена воздушная тревога. Берегите себя!

01:33: Начались отбои воздушной тревоги.

Напомним, ночью 16 мая российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В этот день Киев пережил уникальную воздушную атаку, детали которой рассказал глава КМВА Сергей Попко.

Также 6 мая российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской общины. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина.

Кроме этого, вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, повлекшая повреждение для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрела нет.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью 16 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Временном Яру.