В некоторых областях снова объявлена воздушная тревога
Украина второй раз за ночь снова начала объявлять о воздушной тревоге.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Сейчас воздушная тревога объявлена:
- в Кировоградской области,
- в Винницкой области,
- в Черкасской области.
Российский обстрел
01:02: Карта воздушной тревоги
Также сообщается о взрывах в Херсоне. Надеемся, что это работает наша ПВО.
01:08: Отбой тревоги в Херсонской и Одесской областях.
01:12: В Херсонской и Одесской областях снова объявлена воздушная тревога. Берегите себя!
01:33: Начались отбои воздушной тревоги.
Напомним, ночью 16 мая российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В этот день Киев пережил уникальную воздушную атаку, детали которой рассказал глава КМВА Сергей Попко.
Также 6 мая российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской общины. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина.
Кроме этого, вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, повлекшая повреждение для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрела нет.
Также мы сообщали, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью 16 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Временном Яру.