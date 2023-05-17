Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В некоторых областях снова объявлена воздушная тревога arrow

В некоторых областях снова объявлена воздушная тревога

17 мая 2023 01:02
обновлено: 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В некоторых областях снова объявлена воздушная тревога
Российский обстрел Фото: росСМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина второй раз за ночь снова начала объявлять о воздушной тревоге.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Сейчас воздушная тревога объявлена:

  • в Кировоградской области,
  • в Винницкой области,
  • в Черкасской области.

Российский обстрел

01:02: Карта воздушной тревоги

Также сообщается о взрывах в Херсоне. Надеемся, что это работает наша ПВО.

01:08: Отбой тревоги в Херсонской и Одесской областях.

01:12: В Херсонской и Одесской областях снова объявлена воздушная тревога. Берегите себя!

01:33: Начались отбои воздушной тревоги.

Напомним, ночью 16 мая российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В этот день Киев пережил уникальную воздушную атаку, детали которой рассказал глава КМВА Сергей Попко.

Также 6 мая российские оккупанты атаковали поселок Молодежное Херсонской общины. В результате обстрела пострадали дети и 59-летняя женщина.

Кроме этого, вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, повлекшая повреждение для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрела нет.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью 16 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Временном Яру.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас