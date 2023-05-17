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У деяких областях знову оголошено повітряну тривогу

17 травня 2023 01:02
оновлено: 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У деяких областях знову оголошено повітряну тривогу
Російський обстріл Фото: росЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною вдруге за ніч знову почали оголошувати про повітряну тривогу. 

Про це повідомляють моніторингові канали

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Зараз повітряна тривога оголошена 

  • в Кіровоградській області,
  • в Вінницькій області,
  • в Черкаській області.

Російський обстріл

01:02: Мапа повітряних тривог

Також повідомляється про вибухи у Херсоні. Сподіваємось, що працює ППО.

01:08: Відбій тривоги в Херсонській та Одеській областях.

01:12: У Херсонській та Одеській областях повітряна тривога оголошена знову.

01:33: Оголошено про відбої повітряної тривоги. 

Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. В цей день Київ пережив унікальну повітряну атаку, деталі якої розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Також 6 травня, російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.

Крім цього, увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська протягом минулої доби і ночі 16 травня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено дві людини, у Первомайському та Часовому Ярі.

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