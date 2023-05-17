У деяких областях знову оголошено повітряну тривогу
Україною вдруге за ніч знову почали оголошувати про повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Зараз повітряна тривога оголошена
- в Кіровоградській області,
- в Вінницькій області,
- в Черкаській області.
Російський обстріл
01:02: Мапа повітряних тривог
Також повідомляється про вибухи у Херсоні. Сподіваємось, що працює ППО.
01:08: Відбій тривоги в Херсонській та Одеській областях.
01:12: У Херсонській та Одеській областях повітряна тривога оголошена знову.
01:33: Оголошено про відбої повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. В цей день Київ пережив унікальну повітряну атаку, деталі якої розповів очільник КМВА Сергій Попко.
Також 6 травня, російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.
Крім цього, увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська протягом минулої доби і ночі 16 травня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено дві людини, у Первомайському та Часовому Ярі.