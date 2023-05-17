У деяких областях знову оголошено повітряну тривогу

Російський обстріл Фото: росЗМІ

Україною вдруге за ніч знову почали оголошувати про повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зараз повітряна тривога оголошена

в Кіровоградській області,

в Вінницькій області,

в Черкаській області.

Російський обстріл

01:02: Мапа повітряних тривог

Також повідомляється про вибухи у Херсоні. Сподіваємось, що працює ППО.

01:08: Відбій тривоги в Херсонській та Одеській областях.

01:12: У Херсонській та Одеській областях повітряна тривога оголошена знову.

01:33: Оголошено про відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. В цей день Київ пережив унікальну повітряну атаку, деталі якої розповів очільник КМВА Сергій Попко.

Також 6 травня, російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.

Крім цього, увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська протягом минулої доби і ночі 16 травня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено дві людини, у Первомайському та Часовому Ярі.