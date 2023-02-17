Вблизи границы: в двух областях враг создает военные лагеря

Украинские Силы обороны готовы к неожиданностям

В двух приближенных к Украине российских областях наблюдается налаживание военной инфраструктуры. Она может быть использована для размещения обширного армейского контингента.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"На территории Воронежской и Курской областей наблюдается развертывание полевых лагерей войск врага", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Он отметил, что с большой долей вероятности можно предположить, что на фондах этих лагерей будут разворачиваться ударные группировки, сформированные из российских мобилизованных.

В то же время Селезнев отметил, что из-за того, что любая концентрация вражеских войск отслеживается украинской разведкой, соответственно, перемещение и наполнение этих лагерей без внимания не останется, а Силы обороны будут принимать меры для нейтрализации угрозы.

Что происходит на границах Украины

Российские оккупационные войска предприняли активные наступательные действия по нескольким направлениям. Однако их усилия практически не приносят им успеха по ряду причин: ненадлежащие подготовка, обеспечение и взаимодействие личного состава.

Британские военные аналитики отмечают, что российское командование не знает, какой участок фронта предпочесть для концентрации наступления.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал большие события на годовщину российского вторжения.

По его словам, россия навсегда запомнит этот день.