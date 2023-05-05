В Херсоне слышны взрывы

Взрывы в Херсоне

В пятницу, 5 мая, в Херсоне раздалось несколько взрывов. В настоящее время вся информация уточняется.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Херсоне

Отмечается, что первый взрыв прогремел в 14:41, а уже через час местные жители услышали взрыв во второй раз. Пока вся информация выясняется.

Напомним, в течение дня, 3 мая, оккупанты подло обстреливали город Херсон и область. Так, около 11 часов утра они атаковали единственный гипермаркет, работающий в городе. Три человека погибли, еще пять — ранены.

Незадолго под вражеским огнем оказался центр города и район железнодорожного вокзала. "Прилет" прошел в районе магазина "АТБ".

Впоследствии россияне ударили в пассажирский поезд в Херсоне, где ранен проводник.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Всего в результате вражеских обстрелов погибли 23 человека. Среди последних погибших есть 89-летняя жительница одного из многоэтажных домов. Ранены 46 человек.