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В МВД показали спасение человека из-под завалов в Чернигове

17 апреля 2024 11:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД показали спасение человека из-под завалов в Чернигове
Спасение человека из завалов в Чернигове. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по Чернигову в среду, 17 апреля. Сейчас известно об 11 погибших и 22 травмированных. Также есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

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Последствия российского обстрела Чернигова

По словам Клименко, под завалами еще находятся люди. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи. Министр опубликовал видео, на котором можно увидеть момент спасения одного из потерпевших.

"Среди погибших в результате российского обстрела — 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", — сообщил Клименко.

Он напомнил публичным лицам и местным жителям о необходимости взвешенно относиться к распространению информации о последствиях обстрелов.

"Не подвергайте опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших", — добавил министр.

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Впоследствии стало известно, что захватчики ударили ракетами по городу. В результате атаки РФ есть жертвы и раненые.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.

Также в сети появились кадры удара по Чернигову. На них можно увидеть атаку РФ на социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренний российский обстрел Чернигова, заявил, что жертвами атаки стали гражданские украинцы. Глава государства подверг критике партнеров, которые не могут передать Украине дополнительные системы ПВО.

МВД
война
смерть
Чернигов
Украина
обстрелы
оккупанты
спасатели
Игорь Клименко

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