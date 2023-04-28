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В МВД сообщили о еще трех жертвах в результате обстрела Умани

28 апреля 2023 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД сообщили о еще трех жертвах в результате обстрела Умани
Спасатели на месте обстрела в Умани. Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг попал в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате обстрела РФ вновь увеличилось количество погибших.

Об этом сообщает МВД.

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Число погибших в Умани

"По состоянию на 19:00 спасатели из-под завалов изъяли тело ребенка. В результате ракетных обстрелов армии РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, из них 4 ребенка", — говорится в сообщении.

На месте развернуты пункты предоставления помощи населению. Для оказания психологической помощи гражданам привлечены психологи ГСЧС. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Умани. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.

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