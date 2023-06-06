В Пентагоне объяснили, что необходимо ВСУ для успешного контрнаступления

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: google.com

В Пентагоне дали четкое объяснение, что именно поможет украинской армии успешно атаковать врага во время контрнаступления. В учреждении заявили, что ВСУ четко должны знать слабые места в обороне противника.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время видеобрифинга.

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"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях — глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций", — говорит Остин.

Найти слабину врага

По словам Остин, украинская армия должна ясно знать слабые места своего противника.

"Следовательно, они (россияне — Ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те преимущества, которыми они могут воспользоваться", - говорит глава Пентагона.

Напомним, ранее мы писали, что пресс-служба Пентагона сообщила, что США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость – примерно 300 млн долларов.

Добавим, эксперт по вопросам обороны депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Украине необходима помощь в защите.

Также мы писали, что недавно Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности накануне долгожданного контрнаступления.

Добавим, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie . А также призвала официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".