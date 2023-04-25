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В Подмосковье отменили парад на 9 мая из-за неизвестного беспилотника

25 апреля 2023 12:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
В Подмосковье отменили парад на 9 мая из-за неизвестного беспилотника
Украинский беспилотник UJ-22 Airborne. В РФ уверены, что именно такие БпЛА атакуют Московскую область. Фото: Wikimedia Commons
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

После падения в Подмосковье беспилотника с взрывчаткой местные власти отменили парады и концерты в честь 9 мая.

Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин.

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"Уверен, все понимают, что вопросы безопасности всегда были и будут на первом месте", — написал он в своем телеграм-канале.

Сухин предложил вспомнить времена пандемии, когда все публичные мероприятия 9 мая также были отменены. Однако эта отмена, по словам чиновника, не остановила "наше единство".

"Так будет и в этот раз. Бессмертный полк во всей стране пройдёт в формате окон памяти, соцсетей, фотографий наших отцов и дедов на автомобилях. Парад на Площади Победы, вечерний концерт мы отменим, чтобы избежать большого скопления людей. Конечно, не будет и памятного шествия, которое обычно проходит в преддверии праздника", — заявил он.

Вместо публичных шествий Сухин предлагает поздравлять ветеранов концертами во дворах их домов. Концерты в школах и домах культуры также отменяться не будут.

"Друзья, я надеюсь на понимание и поддержку. Это непростое для нас решение, но оно должно быть принято — безопасность сегодня главное", — написал Сухин.

Предыстория

Напомним, 24 апреля поступили сообщения о беспилотнике, упавшем возле подмосковного города Ногинска (Богородский городской округ). Беспилотник был начинен 17 килограммами взрывчатки. Российские источники утверждают, что упавший дрон похож на аппарат украинского производства UJ-22 Airborne.

Расстояние от Ногинска до Москвы составляет около 50 километров.

Это далеко не первый БиЛА, обнаруженный за последнее время на территории Российской Федерации. 16 апреля обломки неизвестного беспилотника были найдены под Брянском. Среди обломков была обнаружена бомба, которая, вероятно, являлась частью заряда из пластического взрывчатого вещества.

Еще один беспилотник-камикадзе упал 21 апреля в Курской области.Также 24 апреля стало известно, что московский аэропорт Внуково временно закрыл воздушное пространство из-за возможного пребывания неопознанных БПЛА в Московской области.

Ни парадов, ни "Бессмертного полка"

Во многих регионах РФ в этом году отменены традиционные парады в честь 9 мая, а также шествия "Бессмертного полка". В частности, публичных праздничных мероприятий не будет в Курске и Белгороде, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, согласно сообщениям российских телеграм-каналов, в Москве рассматривают вариант проведения парада на 9 мая без участия авиации.

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