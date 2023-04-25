У Підмосков'ї скасували парад на 9 травня через невідомий безпілотник

Український безпілотник UJ-22 Airborne. У РФ впевнені, що саме такі БпЛА атакують Московську область. Фото: Wikimedia Commons

Після падіння в Підмосков'ї безпілотника з вибухівкою місцева влада скасувала паради та концерти на честь 9 травня.

Про це повідомив голова Богородського міського округу Московської області Ігор Сухін.

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"Упевнений, всі розуміють, що питання безпеки завжди були і будуть на першому місці", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Сухін запропонував згадати часи пандемії, коли всі публічні заходи 9 травня також було скасовано. Однак це скасування, за словами чиновника, не зупинило "нашу єдність".

"Так буде і цього разу. Безсмертний полк у всій країні пройде у форматі вікон пам'яті, соцмереж, фотографій наших батьків та дідів на автомобілях. Парад на Площі Перемоги, вечірній концерт ми скасуємо, щоб уникнути великого скупчення людей. Звісно, не буде і пам'ятної ходи, яка зазвичай відбувається напередодні свята", — заявив він.

Замість публічних заходів Сухін пропонує привітати ветеранів концертами у дворах їхніх будинків. Концерти у школах та будинках культури також скасовуватися не будуть.

"Друзі, я сподіваюся на розуміння та підтримку. Це непросте для нас рішення, але воно має бути ухвалене — безпека сьогодні головне", — написав Сухін.

Передісторія

Нагадаємо, 24 квітня надійшли повідомлення про безпілотник, який упав біля підмосковного міста Ногінська (Богородський міський округ). Безпілотник було начинено 17 кілограмами вибухівки. Російські джерела стверджують, що дрон, який впав, схожий на апарат українського виробництва UJ-22 Airborne.

Відстань від Ногинська до Москви становить близько 50 км.

Це далеко не перший БпЛА, виявлений останнім часом на території Російської Федерації. 16 квітня уламки невідомого безпілотника було знайдено під Брянськом. Серед уламків було знайдено бомбу, яка, ймовірно, була частиною заряду з пластичної вибухової речовини.

Ще один безпілотник-камікадзе впав 21 квітня в Курській області. Також 24 квітня стало відомо, що московський аеропорт "Внуково" тимчасово закрив повітряний простір через можливе перебування невідомих БпЛА в Московській області.

Ні парадів, ні "Безсмертного полку"

У багатьох регіонах РФ цього року скасовано традиційні паради на честь 9 травня, а також ходи "Безсмертного полку". Зокрема, публічних святкових заходів не буде у Курську та Бєлгороді, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, за повідомленнями російських телеграм-каналів, у Москві розглядають варіант проведення параду на 9 травня без участі авіації.