оккупанты могут остаться без боеприпасов

Солдаты армии оккупанта на марше. Фото: РосСМИ

Российские оккупационные войска спустя некоторое время могут ощутить проблемы с наличием еще одного распространенного вида боеприпасов. Речь идет о патронах к определенным видам стрелкового оружия, запрет на экспорт которых недавно был введен в Российской Федерации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Это свидетельствует о том, что россиянам не хватает внутренних и внешних ресурсов для нужд СВО", — сказал Селезнев.

А им, очевидно, предположил он, очень важно сохранить те боеприпасы, которые могут поддерживать или усиливать их боевые возможности.

"Конечно, я не думаю, что запрет на экспорт или продажу коснется охотничьих патронов, а вот боеприпасы калибра 5,45 мм 7,62, 12, 7 мм будут экономить", — не исключил военный эксперт.

Какое положение дел на фронте

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 июня кафиры нанесли удар с помощью двух беспилотников типа Shahed, которые успешно уничтожили силы ПВО. Также за прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных ударов, использовав ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Через несколько часов россияне впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.

В то же время за предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.