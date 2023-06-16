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У росіян ще один тип боєприпасів може стати дефіцитним

16 червня 2023 13:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Окупанти можуть залишитися без боєприпасів
Солдати армії окупанта на марші. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська через деякий час можуть відчути проблеми з наявністю ще одного розповсюдженого виду боєприпасів. Мова йде про набої до певних видів стрілецької зброї, заборону на експорт яких нещодавно ввели в Російській Федерації.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE 

"Це свідчить про те, що росіянам не вистачає внутрішніх і зовнішніх ресурсів для потреб "СВО", — сказав Селезньов.

А їм, вочевидь, припустив він, конче важливо зберегти ті боєприпаси, які зможуть підтримувати чи посилювати їхні бойові можливості. 

"Звичайно, я не думаю, що заборона на експорт чи продаж торкнеться мисливських набоїв, а ось боєприпаси калібру 5,45 мм 7,62, 12, 7 мм — будуть економити", — не виключив військовий експерт.

Який стан справ на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, у ніч проти 16 червня окупанти завдали удару за допомогою двох безпілотників типу Shahed, які успішно знищили сили ППО. Також упродовж минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів, використавши ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Через декілька годин росіяни уперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.

Водночас за попередню добу, 15 червня, українську військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.

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