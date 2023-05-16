В США заявили, что оккупантам удалось повредить систему Patriot во время ночной атаки

Ночная атака оккупантов. Фото: REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.

Об этом сообщает CNN.

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По словам чиновника, США все еще оценивают степень ущерба. Это определит, нужно ли отводить систему полностью назад или можно просто отремонтировать ее на месте.

Сегодня, 16 мая, Минобороны РФ заявило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot.

В Украине отказались комментировать заявление россиян о повреждении комплекса.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования - С-400 и "Искандер-М". Практически все они целили по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot во время ночной атаки на Киев.

Добавим, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что атака на Киев в ночь с 15 на 16 мая была исключительной по плотности ударов.