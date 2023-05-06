В Старобельске украинцев выселяют из домов за отказ принимать российский паспорт

Российские военные в Старобельске. Фото: росСМИ

Российские войска продолжают совершать произвол на временно оккупированных украинских территориях. Следовательно, в Старобельске украинских граждан, которые отказываются получать российский паспорт, оккупанты выбрасывают из собственных домов.

Об этом сообщает Генштаб.

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Что известно

Как сообщается, оккупанты приходят не более двух раз. На третьей хватают людей и насильно выбрасывают из собственного дома. Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение, говорят в Генштабе.

Принудительная паспортизация проходит и в других областях

Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей в возрасте от 14 лет. Родителям подростков, у которых еще нет российского паспорта, угрожают лишением родительских прав.

Оккупанты прибегают к новому шантажу. Так, они заявили, что все жители временно оккупированных территорий в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители уплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав. При этом все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 г. на захваченных территориях, автоматически становятся "гражданами России", пишут в Центре национального сопротивления.

Также в Херсонской области россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию местных жителей. Людей запугивают выселением, депортацией и конфискацией имущества.

Отмечается, что российские оккупанты предпринимают демонстративные рейдовые меры с целью ускорить процесс паспортизации украинского населения.

В Мелитополе оккупанты также пугают депортацией тех, кто не получил паспорт РФ. Российские оккупанты начали угрожать выселением тем местным жителям, которые до сих пор не согласились получить российские паспорта.

Военные РФ обходят квартиры и требуют предъявить документы. Тем, кто не показывает паспорт, обещают прийти с повторным визитом.

Если до этого времени украинцы не получат российские документы, их обещают депортировать, а имущество конфисковать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в британской разведке назвали цель принудительной паспортизации РФ. По их словам, принудительная раздача российских паспортов украинцам, которые оказались в оккупации, является попыткой "привязывать" эти территории к России. Массово выдавая паспорта на оккупированных территориях, Россия хочет продемонстрировать якобы "успех вторжения".