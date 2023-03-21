Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали

Украинская авиация

Украинские военные продолжают наносить удары по позициям оккупантов. За сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ

В Генштабе рассказали, что, кроме блестящей работы украинской авиации, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский состав боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Также враг совершал наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако никаких успехов не имел.

Потери оккупантов

Только за минувшие сутки количество уничтоженных российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 166 570 (+960) человек ликвидировано;

танков — 3 552 (+15) ед.;

боевых бронированных машин — 6 879 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 2 586 (+9) ед.;

РСЗО — 507 (+0) ед.;

средств ПВО — 270 (+0) ед.;

самолетов — 305 (+0) ед.;

вертолетов — 290 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7);

крылатых ракет — 907 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 428 (+12) ед.;

специальной техники — 266 (+1).

Напомним, что большее количество российских оккупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 кафиров. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии РФ составляли 1090 ликвидированных военных.

А 15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.