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Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали

21 марта 2023 19:00
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Украинская авиация
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают наносить удары по позициям оккупантов. За сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что, кроме блестящей работы украинской авиации, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский состав боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Также враг совершал наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако никаких успехов не имел.

Потери оккупантов

Только за минувшие сутки количество уничтоженных российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 166 570 (+960) человек ликвидировано;
  • танков — 3 552 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 879 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 586 (+9) ед.;
  • РСЗО — 507 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 270 (+0) ед.;
  • самолетов — 305 (+0) ед.;
  • вертолетов — 290 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 428 (+12) ед.;
  • специальной техники — 266 (+1).

Напомним, что большее количество российских оккупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 кафиров. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии РФ составляли 1090 ликвидированных военных.

А 15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.

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