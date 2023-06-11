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Успехи ВСУ на фронте: Зеленский поблагодарил военных

11 июня 2023 21:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Успехи ВСУ на фронте: Зеленский поблагодарил военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня украинские военные сообщили об освобождении от оккупантов трех населенных пунктов в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые сейчас несут службу на передовой.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Спасибо за каждый шаг"

"Я благодарен нашим воинам за этот день. Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта", — сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

"И я благодарен каждому и каждой: военным, полицейским, спасателям, волонтерам, врачам, местным властям… Всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС. Особенно благодарим тех, кто помогает доставать людей, в частности, с оккупированных территорий. Это очень сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь", — сказал он.

Успехи военных в Донецкой области

В последние дни украинским воинам удалось освободить три населенных пункта на Донетчине — Благодатное, Нескучное и Макаровку.

Как известно, 10 июня 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра освободил село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Бойцы уже вывесили свой флаг в селе.

В свою очередь воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.

Вечером 11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о деоккупации Макаровки. Также, по ее словам, есть успех в районе Берховского водохранилища. Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 250 метров.

Кроме того, на юге страны есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, больше всего личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск.

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