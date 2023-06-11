Успехи ВСУ на фронте: Зеленский поблагодарил военных
Сегодня украинские военные сообщили об освобождении от оккупантов трех населенных пунктов в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые сейчас несут службу на передовой.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
"Спасибо за каждый шаг"
"Я благодарен нашим воинам за этот день. Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта", — сказал Зеленский.
Он также выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС.
"И я благодарен каждому и каждой: военным, полицейским, спасателям, волонтерам, врачам, местным властям… Всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС. Особенно благодарим тех, кто помогает доставать людей, в частности, с оккупированных территорий. Это очень сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь", — сказал он.
Успехи военных в Донецкой области
В последние дни украинским воинам удалось освободить три населенных пункта на Донетчине — Благодатное, Нескучное и Макаровку.
Как известно, 10 июня 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра освободил село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Бойцы уже вывесили свой флаг в селе.
В свою очередь воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.
Вечером 11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о деоккупации Макаровки. Также, по ее словам, есть успех в районе Берховского водохранилища. Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 250 метров.
Кроме того, на юге страны есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, больше всего личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск.