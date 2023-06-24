В Беларусь прилетели пять военных самолетов из России

Российский военно-транспортный самолет. Фото: росСМИ

На аэродром "Мачулищи" под Минском прилетели пять военно-транспортных самолетов российских вооруженных сил. По имеющимся данным, самолеты прибыли из России пустыми.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Читайте также:

Российские самолеты в Беларуси

По информации авторов этого канала, на территорию Беларуси прилетели пять военно-транспортных самолетов Ил-76.

В течение часа — с 17:50 до 18:40 по местному времени — они приземлились на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Детали операции

Канал "Беларускі Гаюн" отметил, что, по его данным, эти российские самолеты прилетели в Беларусь пустыми.

Какова именно цель этой воздушной операции — пока неизвестно, но, возможно, этими бортами вернут в Россию для противодействия наемникам ЧВК "Вагнер" военных, которые находятся на территории соседней страны.

В Беларусь прилетели российские самолеты

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Напомним, что Совет безопасности Беларуси поддержал российские власти в ее войне с частной военной компанией Евгения Пригожина, но призывал к миру, а о военной помощи Владимиру Путину даже не заикнулся.