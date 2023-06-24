В Білорусь прилетіли п'ять військових літаків з Росії

Російський військово-транспортний літак. Фото: росЗМІ

На аеродром "Мачулищі" під Мінськом прилетіли п’ять військово-транспортних літаків російських збройних сил. За наявними даними, літаки прибули з Росії порожніми.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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За інформацією авторів цього каналу, на територію Білорусі прилетіли п’ять військово-транспортних літаків Іл-76.

Протягом години — з 17:50 до 18:40 за місцевим часом — вони приземлилися на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.

Деталі операції

Канал "Беларускі Гаюн" зазначив, що, за його даними, ці російські літаки прилетіли до Білорусі порожніми.

Якою саме є мета цієї повітряної операції — поки що невідомо, але, можливо, цими бортами повернуть до Росії для протидії найманцям ПВК "Вагнер" військових, які перебували на території сусідньої країни.

В Білорусь прилетіли російські літаки

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Нагадаємо, що Рада безпеки Білорусі підтримала російську владу у її війні з приватною військовою компанією Євгена Пригожина, але закликала до миру, а про військову допомогу Володимиру Путіну навіть не заїкнулася.