Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW назвали главные направления, где продвигаются ВСУ arrow

В ISW назвали главные направления, где продвигаются ВСУ

12 сентября 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW назвали главные направления, где продвигаются ВСУ
Украинские бойцы на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на 11 сентября украинские войска продолжают контрнаступление в Донецкой и Запорожской областях. ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Продвижение ВСУ на фронте

Вчера, 11 сентября, украинские военные сообщили, что за последнюю неделю освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и преуспели вблизи Клещеевки (6 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщила, что за прошедшую неделю украинские войска на Запорожском направлении в общей сложности освободили 4,8 кв. км.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.

28 августа в Минобороны подтвердили, что ВСУ полностью освободили Работино в Запорожской области и двигаются дальше.

А 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз