В ISW назвали главные направления, где продвигаются ВСУ

Украинские бойцы на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

По состоянию на 11 сентября украинские войска продолжают контрнаступление в Донецкой и Запорожской областях. ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Вчера, 11 сентября, украинские военные сообщили, что за последнюю неделю освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и преуспели вблизи Клещеевки (6 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщила, что за прошедшую неделю украинские войска на Запорожском направлении в общей сложности освободили 4,8 кв. км.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.

28 августа в Минобороны подтвердили, что ВСУ полностью освободили Работино в Запорожской области и двигаются дальше.

А 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.