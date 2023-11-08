В ISW оценили последствия удара ВСУ по кораблю в Керчи

Разрушенный корабль "Аскольд" в Керчи. Фото: OSINTtechnical

Недавний удар ВСУ по российской верфи в Керчи нанес значительные повреждения кораблю "Аскольд" Черноморского флота России. Повреждения, вероятно, выведут корабль из строя в обозримом будущем.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 7 ноября российские и украинские источники опубликовали фотографии, на которых видны значительные повреждения ракетоносного корвета "Калибр" проект 22800 Каракурт "Аскольд", которые, вероятно, выведут его из строя в обозримом будущем.

"ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины", — говорится в сообщении.

Что известно об атаке на завод в Керчи

Во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.

Как стало известно, в результате атаки пострадал судоремонтный завод, а именно вражеский корабль "Аскольд".

Напомним, что в сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода в Керчи после ракетной атаки.