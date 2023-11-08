В ISW оценили последствия удара ВСУ по кораблю в Керчи
Недавний удар ВСУ по российской верфи в Керчи нанес значительные повреждения кораблю "Аскольд" Черноморского флота России. Повреждения, вероятно, выведут корабль из строя в обозримом будущем.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Последствия удара ВСУ по кораблю в Керчи для РФ
Аналитики рассказали, что 7 ноября российские и украинские источники опубликовали фотографии, на которых видны значительные повреждения ракетоносного корвета "Калибр" проект 22800 Каракурт "Аскольд", которые, вероятно, выведут его из строя в обозримом будущем.
"ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины", — говорится в сообщении.
Что известно об атаке на завод в Керчи
Во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.
После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.
Как стало известно, в результате атаки пострадал судоремонтный завод, а именно вражеский корабль "Аскольд".
Напомним, что в сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода в Керчи после ракетной атаки.
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