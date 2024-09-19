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Удар по складах у Торопці — Юсов пообіцяв більше вибухів у Росії

19 вересня 2024 12:09
Катерина Османська - Редактор
Удар по складах в Торопці 18 вересня — Юсов прокоментував обстріли
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Катерина Османська - Редактор

У середу, 18 вересня, у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE. 

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"Вчора весь світ і українці насолоджувались цими прекрасними кадрами: горіло, вибухало і гуркотіло знатно", — сказав Юсов. 

Він додав, що подробиць розповідати у розвідці не будуть, але Юсов переконаний, що такого "мистецтва" на території держави-агресора буде ставати все більше і більше.

Що передувало

Зазначимо, що 18 вересня внаслідок влучання безпілотників по арсеналу і детонації боєприпасів було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8. Крім того, вибух у Торопці був такої потужності, що його зафіксували навіть на супутникових метеокартах.

Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії. Завдяки успішній атаці, на арсеналі знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші артилерійські припаси.

Водночас речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що знищення російського арсеналу може значно вплинути на подальші дії російського угруповання "Север" та на бойові дії в Курській області. Склад містив таку кількість боєприпасів, що запасів вистачило б на півтора року. 

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