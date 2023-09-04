В СтратКоме показали, как артиллеристы из "Фенрира" ювелирно уничтожают оккупантов

Военные 38 отдельной бригады морской пехоты. Фото: пресс-служба бригады

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. На этот раз артиллеристам из подразделения "Фенрир" удалось "отправить" немало солдат РФ на "концерт к Кобзону".

Видео их работы показали в Страткоме ВСУ.

Читайте также:

Работа 24/7

"Ребята-артиллеристы из "Фенрира" 38 отдельной бригады морской пехоты изрядно гепают оккупантов 24 на 7", — подписали в телеграм-канале сообщение.

Успехи ВСУ

В Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.

Отметим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, однако это направление остается основным для враждебного наступления.

Напомним, украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для сил обороны Украины.