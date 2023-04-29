Пожар в Умани при разборе завалов разрушенной многоэтажки. Фото: скриншот с видео

В субботу, 29 апреля, в Умани во время разбора завалов разрушенной многоэтажки снова вспыхнул пожар. Ее раздуло ветром.

Об этом сообщает Суспільне.

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Пожар в Умани

В субботу, 29 апреля, около 8:30 при разборе завалов разрушенной многоэтажки снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, ее раздуло ветром. Там работают в усиленном режиме.

В настоящее время цифры пострадавших не изменились: 23 погибли, из них четверо детей. 18 с травмами разной степени тяжести.

Напомним, в Умани уже более суток продолжаются спасательно-поисковые работы. Там утром 28 апреля во время массированной ракетной атаки на Украину попали в жилой дом.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.