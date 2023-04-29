Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Умани, во время разбора завалов разрушенной многоэтажки, снова вспыхнул пожар arrow

В Умани, во время разбора завалов разрушенной многоэтажки, снова вспыхнул пожар

29 апреля 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Умани, во время разбора завалов разрушенной многоэтажки, снова вспыхнул пожар
Пожар в Умани при разборе завалов разрушенной многоэтажки. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 29 апреля, в Умани во время разбора завалов разрушенной многоэтажки снова вспыхнул пожар. Ее раздуло ветром.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Пожар в Умани

В субботу, 29 апреля, около 8:30 при разборе завалов разрушенной многоэтажки снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, ее раздуло ветром. Там работают в усиленном режиме.

В настоящее время цифры пострадавших не изменились: 23 погибли, из них четверо детей. 18 с травмами разной степени тяжести.

Напомним, в Умани уже более суток продолжаются спасательно-поисковые работы. Там утром 28 апреля во время массированной ракетной атаки на Украину попали в жилой дом.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас