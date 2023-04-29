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В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа

29 квітня 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа
Пожежа в Умані під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 29 квітня, в Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Її роздмухало вітром. 

Про це повідомляє Суспільне.

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Пожежа в Умані

У суботу, 29 квітня, близько 8:30 під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі.

Наразі цифри постраждалих не змінилися: 23 загинули, з них четверо дітей. 18 з травмами різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, в Умані вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи. Там вранці 28 квітня, під час масованої ракетної атаки на Україну, поцілили у житловий будинок

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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