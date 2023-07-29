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В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту

29 июля 2023 22:25
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Козюк Татьяна
редактор
В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту 29 июля
Чонгарский мост после удара 22 июня. Фото: Крым.Реалии
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром, 29 июля.

Об этом сообщает Стратегическое командование Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что атака на мост была успешной.

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.

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Подтверждение удара. Фото: СтратКом

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту

Утром, 29 июля, оккупанты начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту. Они жаловались, что Вооруженные силы Украины всерьез взялись за их логистику.

В местных Telegram-пабликах местные тоже начали жаловаться на "подрыв" моста.

Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии в сети появилось видео удара ракет по мосту, а в Генштабе рассказали, что мост поразили ракетой Storm Shadow.

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