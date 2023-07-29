В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту 29 июля

В ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому мосту
Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром, 29 июля.
Об этом сообщает Стратегическое командование Вооруженных сил Украины.
ВСУ об ударе по Чонгарскому мосту
Сообщается, что атака на мост была успешной.
"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.
Что известно об ударе по Чонгарскому мосту
Утром, 29 июля, оккупанты начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту. Они жаловались, что Вооруженные силы Украины всерьез взялись за их логистику.
В местных Telegram-пабликах местные тоже начали жаловаться на "подрыв" моста.
Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост.
Впоследствии в сети появилось видео удара ракет по мосту, а в Генштабе рассказали, что мост поразили ракетой Storm Shadow.