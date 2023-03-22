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В ВСУ рассказали, каким оружием россия атаковала дома в Запорожье

22 марта 2023 16:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Пока известно об одном погибшем в результате атаки по домам в Запорожье
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

По предварительной информации, 22 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожье из реактивной артиллерии. Вероятно, речь идет о системах залпового огня "Торнадо С".

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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"Нужно понимать, что Запорожье это прифронтовый город, находится недалеко от линии боевого столкновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С", — сказал Игнат.

Представитель ВСУ подчеркнул, что реактивная артиллерия достигает своей цели в считанные секунды, поэтому возможности предупредить людей об опасности нет.

"Это – реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически (поэтому воздушная тревога включается в момент удара или после него, — ред.). Если есть у наших Сил обороны возможность оповестить, что будет работать реактивная или ствольная артиллерия, то это безусловно делается. Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые совершаются по жилым кварталам городов", — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

В свою очередь Офис генпрокурора сообщил, что российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых устанавливается.

Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены многоэтажки.

По данным Запорожской ОВА, в результате российского обстрела Запорожья в многоэтажку попало сразу две ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.

По последним данным, в Запорожье в результате атаки россиян по жилому дому погиб человек. Также 25 человек с ранениями находятся в больницах.

Фото: REUTERS

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