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Война в Воронежской области: стало известно о первых погибших среди гражданских

24 июня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Война в Воронежской области: стало известно о первых погибших среди гражданских
Военный грузовик возле Воронежа, 24 июня 2023 года. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 24 июня стало известно про то, что военные РФ подорвали гражданскую фуру в Воронежской области. В результате обстрела есть погибшие.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно предоставленным данным, пассажир и водитель погибли на месте. В то же время, местные паблики сообщают о том, что российские военные якобы перепутали их с "вагнеровцами".

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле .

Также известно, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что в российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе. В городе раздается сирена воздушной тревоги. 

Также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

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