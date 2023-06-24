Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Війна у Воронезькій області: стало відомо про перших загиблих серед цивільних arrow

Війна у Воронезькій області: стало відомо про перших загиблих серед цивільних

24 червня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Війна у Воронезькій області: стало відомо про перших загиблих серед цивільних
Військова вантажівка поблизу Воронежа, 24 червня 2023 року. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 24 червня стало відомо про те, що військові РФ підірвали цивільну фуру у Воронезькій області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що сталося у Воронезькій області

Згідно з наданими даними, пасажир та водій загинули на місці. Водночас місцеві паблики повідомляють про те, що російські військові нібито переплутали їх із "вагнерівцями".

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПІК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав із Ростова-на-Дону відео, в якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону із терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що у російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі. У місті лунає сирена повітряної тривоги.

Також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців . Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB