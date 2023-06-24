Війна у Воронезькій області: стало відомо про перших загиблих серед цивільних

Військова вантажівка поблизу Воронежа, 24 червня 2023 року. Фото: Reuters

У суботу, 24 червня стало відомо про те, що військові РФ підірвали цивільну фуру у Воронезькій області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сталося у Воронезькій області

Згідно з наданими даними, пасажир та водій загинули на місці. Водночас місцеві паблики повідомляють про те, що російські військові нібито переплутали їх із "вагнерівцями".

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПІК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав із Ростова-на-Дону відео, в якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону із терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що у російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі. У місті лунає сирена повітряної тривоги.

Також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців . Інцидент стався у Воронезькій області Росії.