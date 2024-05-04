Военные 47 ОМБ показали, как уничтожают группу оккупантов
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады уничтожили группу противника.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 47 Отдельной механизированной бригады в Telegram.
Уничтожение группы оккупантов во время наступления
Российские захватчики продолжают наступать в полосе ответственности 47 Отдельной механизированной бригады.
"Но все, что они получают, — это по зубам", — отметили военные.
На видео видно, как украинские защитники-операторы батальона авиационных систем уничтожили группу противника.
Напомним, недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.
Также украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.
Ранее мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.
Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.
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