Военные 47 ОМБ показали, как уничтожают группу оккупантов

Уничтожение группы оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады уничтожили группу противника.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 47 Отдельной механизированной бригады в Telegram.

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Российские захватчики продолжают наступать в полосе ответственности 47 Отдельной механизированной бригады.

"Но все, что они получают, — это по зубам", — отметили военные.

На видео видно, как украинские защитники-операторы батальона авиационных систем уничтожили группу противника.

Напомним, недавно зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Также украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.