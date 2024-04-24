Выжженные деревья, вырвы на земле и руины вместо домов — как выглядят Крынки на Херсонщине

Крынки в Херсонской области. Фото: libkos\Instagram

В селе Крынки, которое находится на левом берегу Херсонщины, не осталось ни одного уцелевшего здания. Враг ежедневно пытается штурмовать населенный пункт и обстреливает его из разного вооружения.

Как выглядят Крынки — показали в УП, ссылаясь на волонтера и фотографа Константина Либерова.

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Как выглядят Крынки

Уничтожение Крынки на Левобережье Херсона. Видео: Константин и Влада Либеровы pic.twitter.com/uPcApN4BBJ — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

На обнародованных кадрах можно увидеть выжженные деревья, огромные вырвы на земле от беспощадных обстрелов и как когда-то красивые дома превратились теперь в руины.

Как известно, российские враги штурмуют Крынки небольшими группами и делают это каждый день, несмотря на значительные потери среди своих собратьев. Кроме этого, поселок постоянно страдает от ударов КАБами, дронами и артиллерии.

В сообщении отмечается, что среди разрушенных домов есть усадьба украинского писателя Остапа Вишни. Известно, что перед началом полномасштабного вторжения ее возобновили и сделали музей.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Крынках российские оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных.

На очередное нарушение законов войны оккупантами отреагировал Офис генерального прокурора Украины. Там приступили к расследованию убийства украинских военнопленных.

Также на жестокие действия оккупантов отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кроме того, СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных в Крынках.