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Випалені дерева, вирви на землі та руїни замість будинків — який вигляд мають Кринки на Херсонщині

24 квітня 2024 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Випалені дерева, вирви на землі та руїни замість будинків — який вигляд мають Кринки на Херсонщині
Кринки на Херсонщині. Фото: libkos\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У селі Кринки, що розташовується на лівому березі Херсонщини, не залишилося жодної вцілілої будівлі. Ворог щоденно намагається штурмувати населений пункт та обстрілює його з різного озброєння. 

Який вигляд мають Кринки — показали в УП, посилаючись на волонтера та фотографа Костянтина Ліберова. 

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Який вигляд мають Кринки

На оприлюднених кадрах можна побачити випалені дерева, величезні вирви на землі від нещадних обстрілів та як раніше ошатні будинки перетворилися тепер на руїни. 

Як відомо, російські вороги штурмують Кринки невеликим групами та роблять це щодня, не зважаючи на значні втрати серед своїх побратимів. Крім цього, селище постійно потерпає від ударів КАБами, дронами та артилерії. 

У дописі зазначається, що серед зруйнованих будинків є садиба українського письменника Остапа Вишні. Відомо, що перед початком повномасштабного вторгнення її відновили та зробили музей. 

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Кринках російські окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон.

На чергове порушення законів війни окупантами відреагував Офіс генерального прокурора України. Там розпочали розслідування вбивства  українських військовополонених. 

Також на жорстокі дії окупантів відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець

Крім того, ЗМІ з'ясували, хто віддав наказ стратити українських військовополонених в Кринках.

війна
ЗСУ
росіяни
обстріли
Херсонська область
окупанти
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