Россияне пытаются атаковать ВСУ в Бахмуте с трех сторон

Солдаты ВСУ ведут бои в Бахмуте. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Российские оккупанты не оставляют надежд взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу с нескольких направлений.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Российские оккупационные войска пытаются давить на защитников Бахмута с трех сторон", — сказал Снегирев.

По его словам, в частности, враг пытается одновременно давить с трех сторон: из района Богдановки — Хромового и района Ивановского — это фланги украинской группировки.

Как объяснил военный эксперт, продвижение российских войск по этим направлениям позволило бы значительно ухудшить локацию Вооруженных сил Украины в Бахмуте, поскольку через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения и снабжения.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В самом Бахмуте, отметил Снегирев, оккупанты пытаются выйти за линию железной дороги и, соответственно, продвинуться непосредственно из центра — из района административных сооружений в западную часть Бахмута.

"Стоит отметить, что вопреки заявлениям с российской стороны, западные кварталы Бахмута остаются под контролем ВСУ. В городе с российской стороны, действуют наемники ППК "Вагнер" и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ", — подчеркнул Снегирев.

Что происходит в Бахмуте

По словам командующего восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, на Бахмутском направлении ситуация остается напряженной.

"Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", — рассказал Сырский.

По его словам, враг не оставляет намерений окружить Бахмут. Россияне используют для этого все возможные силы и средства вплоть до полного разрушения города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что его оккупация Россией значительно расширит фронт. Это откроет путь к другим украинским городам.

Напомним, ISW сообщило, что российские оккупационные войска попытаются полностью захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины. Для этого "вагнеровцев" усилили подразделениями ВДВ.