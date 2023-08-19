Обстрел Чернигова 19 августа - количество жертв возросло

Ракетный удар по Чернигову 19 августа. Фото: МВД

Министерство внутренних дел заявляет, что в результате атаки на Чернигов, количество жертв возросло. Так, среди погибших значится семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Сообщается, что в Чернигове найдено тело неопознанной женщины, увеличив тем самым общее число погибших до 7. При этом, в МВД уточнили, что 90 человек потребовались в медицинской помощи в связи с трагедией. Среди пострадавших — 10 представителей полиции и 12 маленьких детей. 25 из них находятся в больнице.

"12-летний ребенок в критическом состоянии экстренно направлен в Киевскую клинику. Пожар, который начался на кровле одного из зданий, был быстро ликвидирован службами ГСЧС", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что на месте происшествия активно действуют 20 групп по расследованию от местной полиции и две лаборатории криминалистики.

Сообщение МВД. ФОто: скриншот

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибло шесть человек. Среди них есть ребенок.