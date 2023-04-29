В результате ракетной атаки в Умани погибли пятеро детей, — Клименко

Игрушки, которые принесли люди под разрушенный дом, в результате ракетной атаки россиян 28 апреля. Фото: Нацполиция

В процессе идентификации выяснилось, что в результате ракетного удара по Умани 28 апреля погибли пятеро детей. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Трагедия в Умани

"Умань. В процессе идентификации выяснилось, что погибли пять детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", — сообщил Клименко.

Он добавил, что также без вести пропавшей считается одна женщина. Из 23 погибших идентифицировано 22 тела. Пока поиски продолжаются.

Последствия ракетной атаки россиян в Умани 28 апреля. Фото: Нацполиция

Последствия ракетной атаки россиян в Умани 28 апреля. Фото: Нацполиция

Полиция и спасатели работают на месте трагедии в Умани. Фото: Нацполиция 1/3 _ 3

У места трагедии в Умани оборудовали три палатки для обогрева и питания пострадавших, а также выдачи одежды и вещей первой необходимости. Также с пострадавшими работают психологи.

Кроме того, на месте работает криминалистическая лаборатория, следователи и полицейские других подразделений. Полиция проводит досмотр места происшествия, фиксирует и собирает доказательства военного преступления страны-агрессора.

"В Умани на месте работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших. Все родные и близкие граждан, проживавших в поврежденном доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, утром 29 апреля в Умани во время разбора завалов разрушенной многоэтажки снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, ее раздуло ветром.

В общем, в городе уже более суток продолжаются спасательно-поисковые работы. Там утром 28 апреля во время массированной ракетной атаки на Украину попали в жилой дом.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.