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Враг ищет резервы: под Бахмутом ВСУ ликвидировали еще более 200 окупантов

7 марта 2023 18:43
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Россияне уже сейчас ищут резервы и бросают в бой тех, кто был на командных постах
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская армия продолжает нести колоссальные потери в боях за Бахмут. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 244 захватчика, еще 315 — ранены, враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.

Об этом сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает УП.

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По его словам, в течение суток в районе Бахмута Донецкой области произошло девять боевых столкновений, враг совершил 26 обстрелов по позициям украинских сил обороны.

"Россияне сейчас уже ищут резервы, они уже бросают в бой тех, кто у них были инструкторами, кто был на командных постах, кого они берегли", — рассказал Череватый.

Он также сообщил, что боевикам ЧВК "Вагнер" также помогает регулярная армия россии — воздушно-десантные и пехотные подразделения, а также артиллерия и авиация.

Спикер восточной группировки рассказал, что в настоящее время задача украинских войск в Бахмуте — "сточить боевой потенциал врага" и готовить подходы для подкрепления, которое сейчас проходит боевую выучку и "осваивает новую технику".

Череватый уверен, что свежие украинские подразделения смогут "выбросить врага".

Напомним, недавно СМИ рассказали о колоссальных потерях россии в Бахмуте. Как отмечает издание CNN со ссылкой на чиновника НАТО, на каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек. Чиновник говорит, что это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Кроме того, российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут. Такую оценку высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Также 4 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, ситуация вокруг города-крепости тяжелая, но контролируемая.

В последнее время эвакуация из прифронтового города Бахмут сильно сократилась. В настоящее время в городе находятся 4500 человек.

Фото: Генштаб/ Facebook

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